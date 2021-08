Roma 2021: M5s, Michetti vuole tornare indietro di decenni e propone togliere ciclabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra con il candidato a sindaco di Roma Enrico Michetti "vorrebbe tornare indietro di decenni. La sua idea malsana? Rimuovere le piste ciclabili a Roma". È quanto si legge in un messaggio sulla pagina Facebook del M5s di Roma. "Abbiamo già fatto oltre 65 km di ciclabili, - prosegue il M5s Roma - mai nessuno ne aveva fatte così tante e continueremo a realizzarle per completare una rete interconnessa simile a quella già presente in altre Capitali europee. Nessuno potrà fermare il cambiamento. Le piste ciclabili sono in aumento ovunque e continueremo a lavorare senza sosta per crearne altre". (Rer)