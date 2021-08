Roma 2021: lista AR per Corrado, “cultura, legalità e sostenibilità a partire da Costituzione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cultura, legalità e sostenibilità a partire dai principi dettati dalla Costituzione. È questa la proposta che la lista Attiva Roma che sostiene la candidata a sindaca Margherita Corrado porta all’interno del dibattito elettorale in vista delle amministrative di Roma 2021. A coordinare la lista c’è la consigliera capitolina Gemma Guerrini, uscita dal M5s in polemica con diverse decisioni della giunta Raggi ma anche con le scelte nazionali di governo dei pentastellati che hanno appoggiato il governo Draghi a febbraio scorso. Interpellata da “Agenzia Nova”, Guerrini spiega che la Costituzione italiana “che poggia sul principio di solidarietà è l'unico baluardo che il Paese ha per difendersi dall'egoismo del neoliberismo imperante, e a cui bisogna fare riferimento per agire su cultura, legalità e sostenibilità, facendo politica con la P maiuscola". Il programma della lista AR mira a "difendere e attuare i principi costituzionali, a partire dalla cultura, intesa non solo come nostro patrimonio identitario – sottolinea Guerrini – ma anche lo strumento principe per realizzare la democrazia, per realizzare la partecipazione del cittadino attraverso la sua formazione e la sua realizzazione come persona". Per questo, occorrerà rivedere, secondo Guerrini, “la macrostruttura della macchina amministrativa che, per come è oggi, penalizza un lavoro di valorizzazione del patrimonio in gestione al Comune di Roma". Il patrimonio della Capitale “non è solo archeologico, monumentale e storico, ma anche paesaggistico, e va tutelato – chiarisce Guerrini - risollevando quei settori dell'amministrazione capitolina che soffrono e che non possono mettere in campo delle strategie organizzative atte a gestire un patrimonio immenso come quello di Roma”. (segue) (Rer)