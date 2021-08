Roma 2021: lista AR per Corrado, “cultura, legalità e sostenibilità a partire da Costituzione” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riorganizzazione, tra le altre cose, dovrà riguardare “un rilancio di quel valore aggiunto che è il lavoro agile, che ha dimostrato non solo di funzionare, ma di avere risvolti positivi in termini di vivibilità cittadina", sottolinea Guerrini. Sul fronte della legalità da un lato “i consiglieri capitolini, con il loro comportamento, devono onorare l'istituzione che vanno a rappresentare, garantendo il buon andamento e l'imparzialità dell’amministrazione”, dall’altro lato il Campidoglio e l’Assemblea capitolina devono “avere un controllo centralizzato dell'abusivismo, in tutte le sue forme, per contrastare il dilagare della criminalità che si nasconde dietro attività che sembrano legali ma che invece non le sono". Sulla sostenibilità, facendo riferimento all'articolo 3 della Costituzione che sancisce al secondo punto che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione dei diritti di un cittadino, “il Comune deve impegnarsi a erogare servizi ottimali per tutte le persone – sottolinea Guerrini -, quando viene erogato un servizio ottimale per il cittadino con limitazioni fisiche, questo servizio è ottimale anche per il cittadino normo dotato”. Per i primi cento giorni di governo, secondo la lista AR, va recuperato il piano industriale e gestionale di Ama realizzato dall’ex assessora della giunta Raggi, Pinuccia Montanari. “Si tratta di un piano che va aggiornato, ma la gestione dei rifiuti e dell'ambiente si può affrontare con una certa serietà perché abbiamo già alle spalle un lavoro ben fatto", conclude Guerrini. (Rer)