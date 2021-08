Malesia: incarico di primo ministro a Ismail Sabri Yaakob, domani il giuramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re della Malesia, Abdullah Ahmad Shah, ha confermato che il vicepresidente dell’Organizzazione nazionale dei malesi uniti (Umno), Ismail Sabri Yaakob, sarà il prossimo primo ministro e che officerà la sua cerimonia di giuramento domani alle 14.30 (ora locale). Lo ha reso noto il palazzo reale dopo l’incontro di oggi pomeriggio tra il re e i sovrani suoi pari degli Stati federali. All’incontro non erano presenti i sovrani di tre dei nove Stati, quelli di Johor, Perlis e Kelantan, ma non è escluso che abbiano partecipato in videoconferenza, secondo quanto riferito dalla stampa malese. Il re ha incontrato precedentemente, nella giornata di ieri, i 114 parlamentari che hanno firmato una dichiarazione di sostegno alla candidatura a premier del vicepresidente dell’Umno e che dovrebbero quindi garantire la maggioranza nella Camera dei rappresentanti (bassa) del parlamento federale, dove siedono attualmente 220 deputati. (segue) (Fim)