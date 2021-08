Malesia: incarico di primo ministro a Ismail Sabri Yaakob, domani il giuramento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione nazionale dei malesi uniti, principale partito conservatore del Paese che il mese scorso ha aperto di fatto la crisi di governo, non ha fatto mistero di voler fare di Sabri Yaakob il nuovo capo del governo. Yaakob era stato nominato dall’ex primo ministro, Muhyiddin Yassin, suo vice proprio il mese scorso, nel tentativo, rivelatosi infruttuoso, di placare l’Umno e ricompattare la coalizione di governo. L’Umno ha 38 deputati e il 3 agosto undici hanno annunciato il ritiro del sostegno al governo. Convocato dal re il 4 agosto, Muhyiddin ha respinto le richieste di dimissioni e ottenuto tempo fino a settembre per la verifica di maggioranza, sostenendo di avere ancora i numeri per governare. In una seconda udienza, l’11 agosto, il re ha sollecitato la verifica della maggioranza. Muhyiddin ha infine rassegnato le dimissioni il 16 agosto. (Fim)