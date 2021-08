Arabia Saudita: rientro studenti in classe previsto per il 29 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studenti dell’Arabia Saudita torneranno in classe il 29 agosto con misure rigorose per limitare la diffusione del Covid-19. Lo ha riferito il quotidiano saudita “Arab News”, che riprende il ministero della Pubblica istruzione saudita, il quale ha illustrato la modalità di svolgimento delle lezioni a partire dalla ripresa delle attività scolastiche. In una conferenza stampa, il ministro dell’Istruzione, Hamad bin Mohammed al Sheikh, ha rassicurato i genitori, il personale scolastico e gli studenti che la loro sicurezza è la massima priorità. Il ministro aveva precedentemente dichiarato che gli studenti dovranno essere vaccinati per poter frequentare le lezioni di persona. Al Sheikh ha dichiarato che, secondo gli ultimi dati, il 93 per cento degli studenti ha ricevuto una dose di vaccino, mentre il 27 per cento le ha ricevute entrambe. Per quanto riguarda l’istruzione superiore e l’università, l’85 per cento degli studenti ha ricevuto una dose e il 59 per cento ha completato il ciclo vaccinale. Secondo le dichiarazioni del ministero, gli studenti che non hanno ricevuto il vaccino rimarranno a casa e potranno seguire le lezioni online caricate sull’apposita piattaforma dai loro insegnanti. (Res)