Afghanistan: “Newsweek”, talebani hanno giustiziato capo polizia provincia di Badghis

- I talebani hanno giustiziato nei giorni scorsi Haji Mullah Achakzai, capo della polizia della provincia di Badghis, presso Herat, in Afghanistan. Lo ha riferito ieri sera il settimanale “Newsweek”, citando un video circolato ieri su Twitter, in cui si vedono i talebani aprire il fuoco più volte contro l’ufficiale, bendato, e in ginocchio. L’autenticità del video sarebbe stata confermata da ufficiali di polizia e del governo, secondo quanto ha affermato un consigliere di sicurezza afgano, Nasser Waziri. Intanto, diversi funzionari del governo afgano precedentemente in carica sono stati arrestati dai talebani dopo che i ribelli islamisti hanno preso domenica scorsa la capitale Kabul, e si trovano tuttora in stato di detenzione. Lo denunciano i familiari delle persone arrestate, secondo quanto riferisce l’emittente afgana “Tolo News”. L’ex governatore di Laghman, Abdul Wali Wahidzai, e Lotfullah Kamran, capo della polizia della stessa provincia, si sono arresi ai talebani cinque giorni fa ma sono ancora detenuti dai talebani, hanno detto i parenti. “I talebani hanno rilasciato tutti i funzionari governativi, ma Kamran no”, ha detto un parente, Abdul Ghani. Manca all’appello anche l’ex capo della polizia di Ghazni, Mohammad Hashem Ghalji, secondo quanto ha denunciato il figlio. (Res)