Mozambico: Sant'Egidio distribuisce aiuti agli 800 mila sfollati del nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 800 mila persone sono state sfollate nel nord del Mozambico, in particolare nella provincia di Cabo Delgado ma anche a Nampula, nel Niassa e in altre zone del Paese. È quanto afferma la Comunità di Sant’Egidio in un comunicato diffuso oggi in cui sottolinea come solo a Pemba - capoluogo della provincia di Cabo Delgado, teatro di un'insurrezione jihadista dal 2017 - la popolazione è più che raddoppiata, passando da 200 mila a 415 mila abitanti in poco tempo. Nel suo piano delle distribuzioni, la Comunità di Sant'Egidio di Pemba ha consegnato il 17 agosto pacchi alimentari a circa 350 famiglie provenienti soprattutto dai distretti di Palma, Mocimboa da Praia e Macomia. Alcuni nuclei familiari, composti principalmente da donne e bambini, vivono insieme, in case piccole e precarie, raggiungendo anche le 50 persone. Inoltre, le persone che vengono accolte in città presso altre famiglie, fuori dai campi organizzati, spesso sfuggono ai circuiti degli aiuti del governo o delle agenzie internazionali rendendo le condizioni di chi ospita ancora più difficili. In realtà tutta la città si trova in grave difficoltà a causa dell’aumento repentino della popolazione. Ad esempio la città non riesce più a fornire l’acqua a tutti gli abitanti, con seri problemi igienico-sanitari, che rendono più insidiosa la già aggressiva terza ondata di Covid-19. Durante le distribuzioni sono state anche offerte le mascherine giunte a Pemba con l’aereo della Cooperazione italiana. (Com)