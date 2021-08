Milano: incidente sul lavoro a Pieve Emanuele, 59enne precipita da oltre tre metri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 9:30 circa di questa mattina un nuovo incidente sul lavoro, questa volta a Pieve Emanuele (MI), Località Fizzonasco dove un uomo che lavorava alla Novelis in via Bruno Buozzi 12 è precipitato da circa 3,5 metri. B. S. 59 anni ha riportato alcuni traumi al cranio, al torace e alla schiena ed è stato portato in codice rosso all'ospedale di Rozzano dove le sue condizioni sono risultate meno gravi del previsto ed è stato ricoverato in codice giallo. Sul luogo dell'incidente, oltre all'ambulanza, sono intervenuti i carabinieri. (Rem)