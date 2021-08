Ucraina: governo pronto a sanzioni contro 70 cittadini russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ucraino ha predisposto due liste per sanzionare 70 cittadini della Federazione Russa accusati di coinvolgimento nella "persecuzione della popolazione civile in Crimea". Lo afferma in un comunicato il ministero ucraino per i territori temporaneamente occupati e gli sfollati interni, secondo quanto riportato dall'agenzia "Tass". Il governo di Kiev auspica che le sanzioni, della durata di cinque anni, colpiscano, tra gli altri, 18 persone tra giudici della Federazione russa e altri dipendenti dell’amministrazione occupante "responsabili della persecuzione della Chiesa ortodossa ucraina in Crimea". La Chiesa ortodossa ucraina ha ufficialmente ottenuto l'autonomia dal Patriarcato di Mosca nel 2018. L’Ucraina ha cominciato a imporre sanzioni su cittadini e imprese russe nel 2014, in relazione all’annessione della Crimea alla Russia e all’inizio del conflitto armato nel Donbass. (Rum)