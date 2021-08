Afghanistan: Save the Children, comunità internazionale acceleri procedure per accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale deve accelerare e semplificare le procedure di visto per gli afgani che temono per la loro sicurezza e che desiderano lasciare il Paese. Questo l'appello lanciato oggi da Inger Ashing, Ceo di Save the Children International, secondo quanto si legge in un comunicato stampa dell'organizzazione non governativa. Inger Ashing ha affermato che tutti i paesi hanno il dovere, nel rispetto del diritto internazionale, di consentire ai rifugiati la richiesta del diritto d'asilo e garantire trasferimenti sicuri e un rifugio perché possano essere protetti, in particolare i bambini. Nelle ultime settimane centinaia di migliaia di afghani, tra cui decine di migliaia di bambini, sono fuggiti dalle violenze raggiungendo i paesi vicini. Circa 100.000 persone hanno attraversato l'Iran fino alla Turchia orientale, paese in cui ogni giorno dall'inizio di luglio arrivano tra le 500 e le 2.000 persone. Alcuni Paesi sono già pronti ad accogliere un certo numero di persone in centri di accoglienza temporanei, mentre altri hanno annunciato di voler mantenere chiusi i propri confini. Inger Ashing ha affermato che i bambini afgani e le loro famiglie che hanno lasciato il Paese nelle ultime settimane devono essere protetti e i loro diritti rispettati secondo il diritto internazionale e dovrebbe esserci una moratoria immediata su tutti i rimpatri forzati dei cittadini afgani. (segue) (Com)