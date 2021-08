Nigeria: scontri fra pastori e agricoltori, governo adotta revisione dei diritti di pascolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Nigeria ha annunciato una revisione dei diritti di pascolo degli animali a seguito di scontri mortali tra pastori e agricoltori, con questi ultimi che si lamentano del bestiame che distrugge i loro raccolti. Lo ha reso noto il portavoce del presidente Muhammadu Buhari, Garba Shehu, che in un comunicato ha precisato che la revisione determinerà il livello di invasione dei siti di pascolo e avverrà in 25 Stati (su 36) del Paese. Secondo quanto spiegato dal portavoce, il numero delle riserve di pascolo e degli Stati individuati è stato stabilito dopo aver considerato le preoccupazioni per la sicurezza e altre condizioni socio-economiche della popolazione. Le precedenti proposte del governo erano state criticate dagli agricoltori per aver favorito i pastori, che provengono principalmente dalla tribù del presidente Buhari (fulani). Molti Stati del sud della Nigeria hanno chiesto il divieto di pascolo all'aperto, sostenendo che gli allevatori di bestiame dovrebbero allestire allevamenti per i loro animali. (Res)