Covid: bozza Iss, nessuna regione sopra soglia critica terapie intensive e ricoveri

- Nessuna regione/provincia autonoma supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Lo riporta la bozza dell'Istituto superiore di sanità (Iss), relativa al monitoraggio settimanale del contagio. "Il tasso di occupazione in terapia intensiva - si legge - è in aumento al 4,9 per cento (rilevazione giornaliera ministero della Salute), con il numero di persone ricoverate in aumento da 322 (10/08/2021) a 423 (17/08/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta al 6,2 per cento. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in aumento da 2.880 (10/08/2021) a 3.472 (17/08/2021). Dodici regioni/province autonome riportano allerte di resilienza. Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza". Stabile il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (15.021 vs 15.026 la settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti aumenta leggermente (33 per cento vs 32 per cento la scorsa settimana). In diminuzione la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (46 per cento vs 47 per cento). Infine, il 21 per cento è stato diagnosticato attraverso attività di screening. (Rin)