Germania: fonti stampa, la polizia bavarese ha un elenco degli ultras considerati "pericolosi"

- Le autorità della Baviera hanno messo sotto osservazione gli ultras dei club calcistici locali. Lo rivela la rivista sportiva tedesca “Kicker”, secondo cui nella regione meridionale della Germania sarebbe stato creato un database segreto, denominato “Easy Gs”, presso l’ufficio locale della polizia criminale. Nell’elenco sarebbero presenti i nominativi e le informazioni relative a 1.650 persone legate alle fazioni più violente del tifo calcistico, mentre nell’elenco di ultras considerati “pericolosi” a livello nazionale sarebbero solo 500 quelli provenienti dalla Baviera. La differenza fra il numero di persone registrate nei due elenchi delle forze dell’ordine starebbe nel particolare criterio adoperato dalla pubblica sicurezza bavarese: non solo coloro che hanno già commesso azioni illegali, ma anche gli individui considerati “a rischio” sono inseriti nel data base, in base alla politica di “prevenzione” di possibili azioni criminali. Il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” solleva dunque il dubbio circa la violazione della privacy insito nella scelta delle autorità della Baviera. Per uscire dal database “Easy Gs”, un individuo dovrebbe infatti “dimostrare la propria innocenza”, scrive “Faz”. (Geb)