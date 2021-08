Mali: agguato a convoglio dell'esercito, uccisi 11 militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Undici militari dell'esercito Mali sono stati uccisi durante un'imboscata al convoglio nel quale viaggiavano nella regione centrale di Mopti. Lo rende noto l'esercito in un comunicato, secondo cui altri nove militari sono rimasti gravemente feriti in seguito all'esplosione di un'autobomba al passaggio del convoglio, che è stato poi preso di mira con pesanti colpi di arma da fuoco. Un ufficiale maliano ha descritto gli attentatori come terroristi, termine comunemente usato per riferirsi ai gruppi jihadisti legati ad al Qaeda e al gruppo dello Stato islamico. La scorsa settimana più di 40 persone sono state uccise da sospetti jihadisti in diversi villaggi nel nord del Paese. (Res)