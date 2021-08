Covid: bozza Iss, vaccinazione completa e tracciamento per contenere variante Delta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La circolazione della variante delta è ormai largamente prevalente in Italia. Questa variante è dominante nell’Unione Europea ed è associata ad un aumento nel numero di nuovi casi di infezione anche in altri paesi con alta copertura vaccinale". Lo riporta la bozza dell'Istituto superiore di sanità (Iss), relativa al monitoraggio settimanale del contagio, sottolineando come "una più elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenuta da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità. È opportuno - conclude - realizzare un capillare tracciamento e contenimento dei casi, mantenere elevata l’attenzione". (Rin)