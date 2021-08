Algeria: ministro Esteri Lamamra, “impegno rigoroso” per risolvere dispute su confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri dell’Algeria, Ramtane Lamamra, ha sottolineato la necessità di un impegno “rigoroso” per non pregiudicare i confini nel risolvere tutte le controversie sulla demarcazione delle frontiere nel continente africano. Lamamra lo ha detto intervenendo in videoconferenza ai lavori dell’incontro ministeriale del Consiglio per la pace e la sicurezza dell’Unione africana (Ua) dedicato alla valutazione della strategia continentale integrata per i confini tra gli Stati membri. Il capo della diplomazia di Algeri in tale occasione ha chiesto di accelerare il ritmo della demarcazione delle frontiere fra i Paesi membri, perché tale passo è “critico per la prevenzione dei conflitti”, sottolineando inoltre la necessità di intensificare la cooperazione nelle aree di frontiera per rispondere alle sfide rappresentate dal terrorismo e dal traffico di esseri umani e di droga. L’Algeria è disposta a "condividere la sua lunga esperienza nel mettere in sicurezza le aree di confine", ha sottolineato Lamamra, aggiungendo che il Paese ha concluso la demarcazione dei confini con tutti i Paesi del vicinato, compresa - di recente - l’autoproclamata Repubblica democratica araba saharawi. (Ala)