India: vaccini, Johnson & Johnson chiede autorizzazione per test su fascia 12-17 anni

- Johnson & Johnson ha chiesto all’autorità di vigilanza sui farmaci dell’India, la Central Drugs Standard Control Organisation (Cdsco), l’autorizzazione a condurre uno studio clinico del suo vaccino contro il coronavirus su minori di età compresa tra 12 e 17 anni. Lo ha reso noto la compagnia statunitense in un comunicato stampa, spiegando che fondamentale far sì che tutti i segmenti della popolazione, inclusi i bambini, siano vaccinati al più presto per raggiungere l’immunità di gregge. In India sono già in corso test su minori per altri due vaccini, entrambi indiani: il Covaxin di Bharat Biotech, su un gruppo di 525 volontari, e lo ZyCov-D di Zydus Cadila, su un gruppo di mille. Il vaccino J&J (Janssen Ad26.COV2.S) ha ottenuto l’autorizzazione per l’uso di emergenza il 7 agosto, ma non sono ancora arrivate forniture per le somministrazioni. Il farmaco, a vettore virale, è a dose unica e si conserva a temperature di due-otto gradi centigradi. (segue) (Inn)