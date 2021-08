Roma: incendio in palazzina alla Balduina, 15 persone evacuate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incendio divampato ieri sera nel seminterrato di una palazzina in via Morpurgo in zona Balduina a Roma, ha causato danni e l’evacuazione di 15 persone che abitano negli appartamenti sovrastanti. Le fiamme sono state segnalate alle 23 circa e sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati gli agenti del commissariato Monte Mario. Il fumo ha invaso gli alloggi e per questo tutti gli occupanti sono stati fatti uscire e uno di loro ha riportato una lieve intossicazione da monossido. Spente le fiamme, tutti gli occupanti sono potuti rientrare nelle loro abitazioni. Si ipotizza il corto circuito.(Rer)