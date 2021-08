Alitalia: Michetti, aumentare turismo a Roma per rilanciare compagnia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, sostiene che rilanciando il turismo a Roma si può risollevare anche Alitalia recentemente tramutata in una nuova compagnia Ita. "Stanno liquidando la nostra compagnia di bandiera - scrive su Facebook Michetti -. Ogni anno invocano mille esuberi, mille licenziamenti per rilanciare l’azienda. Un grande vettore aereo ha possibilità di crescere e prosperare se lo si inserisce in un grande progetto di sviluppo del turismo. Forse dimentichiamo che siamo seduti sul più grande patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico del pianeta. Una buona organizzazione nella promozione, nella logistica dei trasporti, nel decoro urbano e nell’organizzazione di eventi moltiplicherebbe il numero dei visitatori. Pertanto, aumentando il numero dei turisti, ci sarebbe automaticamente un rilancio della compagnia di bandiera interamente pubblica, con la conseguente salvaguardia dei posti di lavoro. Avere più turisti - conclude - significherebbe più opere, più eventi, più commercio, più servizi, più forniture e quindi più lavoro per tutti". (Rer)