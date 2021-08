Trieste: furti seriali, 29enne preso mentre oltrepassa il confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia di Aurisina hanno rintracciato ed eseguito un mandato di cattura nei confronti di un 29enne di origini rumene ricercato per una serie di furti commessi a Grosseto e provincia. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il soggetto, sin da giovanissimo, con la sua banda, composta tutta da ragazzini minorenni, aveva seminato il terrore nei giardini pubblici e nei negozi del Triestino. Poi, dopo anni di riformatorio, è sparito dalla circolazione. I militari lo hanno quindi individuato e condotto in caserma, dove è riaffiorato nella sua interezza il suo passato criminale. Per il giovane si sono quindi aperte le porte del carcere del Coroneo (Trieste) dove dovrà scontare un anno ed un mese di reclusione. (Ren)