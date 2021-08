Paesi Bassi: stime economiche Cpb, Pil crescerà del 3,8 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia dei Paesi Bassi è riemersa con forza dalla crisi del coronavirus. Il prodotto interno lordo olandese registrerà una crescita del 3,8 per cento nel 2021, seguito da un 3,2 per cento l’anno prossimo, come emerge dai dati macroeconomici pubblicati dall’Ufficio centrale di pianificazione (Cpb). Le stime odierne sono più ottimistiche di quelle precedenti, che vedevano una crescita del Pil del 3,2 per cento alla fine del 2021. Anche il tasso di disoccupazione previsto per quest’anno è minore di quello inserito nella precedente valutazione, scendendo dal 6,5 al 3,4 per cento. Nelle stime del Cpb resta in ogni caso da valutare l’impatto futuro della pandemia, il cui andamento resta ancora incerto. (Beb)