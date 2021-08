Viterbo: al rave anche un latitante albanese, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di Cellere, in provincia di Viterbo, durante un servizio di controllo sui flussi di persone che in questi giorni arrivavano o lasciavano il rave party di Valentano, hanno notato un uomo che si è comportato con fare sospetto. Fermato, dopo le verifiche sulle banche dati, l'uomo è risultato ricercato in Albania dal 2016, poiché condannato a oltre 8 anni di carcere per rapina e furto. Il latitante è stato bloccato e dichiarato in arresto e portato al carcere di Civitavecchia in attesa di essere estradato in Albania. (Rer)