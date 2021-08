Russia-Germania: Merkel a Mosca per l'ultimo incontro con Putin da cancelliera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al tempo stesso, fra i due Paesi ci sono ancora dei problemi irrisolti, in particolare per quanto concerne la situazione del dissidente Alekseij Navalnyj, attualmente in stato di detenzione in una colonia penale, e il perdurare della crisi nel Donbass, l’area orientale dell’Ucraina. Proprio Kiev sarà la seconda tappa del tour di Merkel in Europa orientale e, dato che entrambi i Paesi fanno parte del Formato Normandia (insieme a Francia e Ucraina), è inevitabile che i due leader affrontino la questione durante i loro colloqui. Fra i temi “scomodi” c’è anche la Bielorussia dove, a oltre un anno dalle elezioni presidenziali del 9 agosto del 2020, Aleksandr Lukashenko resta al potere ma non senza subire gli effetti delle proteste antigovernative guidate, seppur fuori dal Paese, da Svetlana Tikhanovskaya. Sulla Bielorussia, è probabile che Merkel e Putin affrontino anche la questione dei flussi migratori che il governo di Minsk sta incanalando verso Lettonia, Lituania e Polonia con l'obiettivo di destabilizzare l’Ue e rispondere alle sanzioni internazionali. Merkel ha detto che avrebbe sollevato la questione anche con Putin. D’altronde, la Bielorussia dipende in larga misura dalle forniture energetiche russe e Mosca ha aiutato Lukashenko a sostenere la pressione sanzionatoria con dei prestiti che hanno tenuto a galla l’economia del Paese. Nonostante le loro numerose differenze politiche, Merkel e Putin sono riusciti a mantenere una linea di comunicazione nel corso degli anni. (Rum)