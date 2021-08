Turismo: assessora Roma, prosegue tavolo per riposizionamento della destinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue, nell'ambito delle politiche per la ripresa del turismo nella Capitale, con il coinvolgimento delle Università il tavolo di ascolto e condivisione delle strategie per il riposizionamento qualificato della destinazione Roma. Lo scrive in un post su Facebook l'assessora al Turismo, Veronica Tasciotti. "Metodo, analisi, ricerca e verifica: è l’approccio alla base della nostra azione per attrarre flussi sostenibili e di qualità, che portino beneficio a tutta la filiera di settore - aggiunge -. In quest’ottica, il mondo accademico capitolino è una risorsa preziosa. Abbiamo convocato gli atenei che organizzano corsi e master sul turismo, come La Sapienza, l’Università Roma Tre, l’Università Europea di Roma e Unimercatorum, per analizzare insieme i target dei turisti post-covid, le motivazioni che spingono i visitatori a scegliere la Capitale e le loro abitudini di fruizione della città durante il soggiorno. Un osservatorio partecipato, questo, a supporto della creazione della Destination Management Organization di cui stiamo dotando Roma, allo scopo di efficientare la promozione cittadina sul mercato internazionale dei viaggi, ma anche rispetto ai turismi domestici e di prossimità che in questo periodo hanno restituito ossigeno agli operatori di comparto. Nella prossima convocazione, già a settembre, definiremo anche le strategie di fidelizzazione dei visitatori, i cosiddetti turisti di ritorno, l’immagine di Roma come città contemporanea e il percorso di riavvicinamento del residente al turista, per offrire un’esperienza di viaggio inclusiva che porti a vivere la città oltre che a visitarla. Non solo. Con La Sapienza, abbiamo definito l’iter per le convenzioni di stage studenteschi da effettuarsi nel nostro Dipartimento Turismo: Roma - conclude l'assessora - assume un ruolo leader nello sviluppo di strumenti formativi, promozione e sostegno dei giovani, che sono il nostro futuro, le risorse da cui ripartire". (Rer)