Bulgaria: Covid, da oggi lavoro a distanza per almeno il 50 per cento del personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute della Bulgaria ha disposto il lavoro a distanza per il 50 per cento del personale di tutte le amministrazioni e gli uffici del Paese. La misura entra in vigore per contenere la diffusione del Covid-19 e si applica a tutti i processi lavorativi a meno che, si legge nell'ordinanza, ciò non sia possibile a causa della natura del lavoro. Gli orari di lavoro dovranno essere inoltre flessibili con ingressi scaglionati fra le 7.30 e le 10 del mattino. "In questo modo, il flusso di passeggeri nei trasporti urbani e interurbani in tutto il Paese sarà notevolmente ridotto, e questo faciliterà sia il rispetto delle misure epidemiologiche che l'attuazione di un controllo sanitario efficace", si legge nella nota del ministero. Secondo la stessa ordinanza, a partire da oggi sarà limitata al 50 per cento la capienza per determinati eventi e raduni. Per evitare tale misura occorrerà mostrare che tutto il personale è vaccinato o ha un certificato di avvenuto decorso della malattia o ha un test molecolare negativo eseguito entro 72 ore dall'evento. (segue) (Seb)