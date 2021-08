Bulgaria: Covid, da oggi lavoro a distanza per almeno il 50 per cento del personale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stessa misura si applica agli spettatori o fruitori del servizio. L'ordinanza del ministro della Salute si applica a eventi congressuali, seminari, gare, ritiri, team building, mostre e altri eventi pubblici in presenza; eventi culturali e di intrattenimento (feste, cinema, teatri, spettacoli circensi, spettacoli teatrali, concerti, musei, gallerie, biblioteche, corsi di danza, arti creative e musicali); alle competizioni sportive con pubblico; visite a centri fitness, palestre e circoli, piscine e complessi, centri benessere e terapeutici; visite a centri per bambini, club e altri che forniscono servizi di gruppo organizzati per bambini; visite agli stabilimenti per la ristorazione e lo spettacolo, sale da gioco e casinò. (Seb)