Sud-est asiatico: al via domenica la visita della vicepresidente Usa Harris (2)

- Secondo anticipazioni giunte da Washington nelle scorse settimane, durante la visita Harris prenderà pubblicamente posizione a difesa del diritto internazionale e della sua applicazione nel Mar Cinese Meridionale, del rafforzamento della leadership statunitense nell'Asia-Pacifico e dell'espansione della cooperazione in materia di sicurezza. "Non vogliamo che alcun Paese domini la regione o tragga vantaggio nell'equilibrio dei poteri a scapito della sovranità dei vicini", ha riferito un funzionario della Casa Bianca all’inizio del mese di agosto. "La vicepresidente evidenzierà la necessità di tutelare la libertà di navigazione commerciale attraverso il Mar Cinese Meridionale, e che nessun Paese dovrebbe violare i diritti altrui", ha aggiunto il funzionario. Il primo viaggio ufficiale di Harris nel Sud-est asiatico punta a consolidare ulteriormente il sostegno internazionale agli Usa per contrastare la crescente influenza globale della Cina. Singapore e Vietnam sono due partner fondamentali per gli Usa nella regione, in virtù della loro posizione strategica e delle dimensioni delle loro economie. (Nys)