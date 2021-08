Corea del Sud: Covid, governo inasprisce misure in bar e ristoranti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha annunciato che Moderna si è impegnata ad accelerare le consegne di vaccini contro la Covid-19 al Paese, inviando nuovi lotti nei mesi di agosto e settembre e anticipando il calendario delle consegne previsto per il mese prossimo. L’annuncio giunge a seguito della visita di una delegazione governativa sudcoreana alla sede della compagnia farmaceutica negli Stati Uniti, per dar voce alle rimostranze di Seul per i ritardi nella consegna delle dosi di vaccino concordate. Nel frattempo, aumentano nel paese le segnalazioni da parte degli ospedali e delle case di cura del Paese di casi di infezione e malattia tra i soggetti già vaccinati contro la Covid-19. Secondo l’Agenzia sudcoreana per il controllo e la prevenzione delle malattie, dall’ultima settimana di luglio al 17 agosto scorso sono stati rilevati nove focolai di Covid-19 tra i pazienti vaccinati delle residenze per anziani del Paese: tra i 159 pazienti contagiati, tre sono deceduti e per altri sette si è resa necessaria la ventilazione artificiale. Dal governo sudcoreano non è ancora giunta alcuna indicazione in merito alla possibile necessità di una terza dose di vaccino. Per il secondo giorno consecutivo il bilancio giornaliero dei contagi da coronavirus in Corea del Sud è tornato a superare la soglia di 2.000 casi. (Git)