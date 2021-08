Giordania-Giappone: ministro Motegi prende parte a secondo dialogo strategico bilaterale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 18 agosto Motegi ha incontrato a Tel Aviv l’omologo israeliano Yair Lapid. Il ministro ha espresso le proprie congratulazioni a Lapid per il recente conferimento dell’incarico ministeriale, ed ha ribadito la gratitudine di Tokyo per il sostegno israeliano alla ricostruzione dopo il grande terremoto che ha colpito il Giappone Orientale nel 2011. I due ministri hanno riaffermato la comune determinazione dei rispettivi governi a rafforzare la cooperazione in occasione del 70mo anniversario delle relazioni bilaterali, che cadrà il prossimo anno; in particolare, i ministri hanno espresso l’impegno a lavorare per una ulteriore liberalizzazione e facilitazione del commercio e degli investimenti. Motegi e Lapid hanno discusso la situazione nel Medio Oriente; il ministro giapponese ha elogiato lo sforzo di normalizzazione delle relazioni diplomatiche intrapreso da Israele nei confronti dei Paesi arabi. (segue) (Git)