Giordania-Giappone: ministro Motegi prende parte a secondo dialogo strategico bilaterale (4)

- Motegi, impegnato in un viaggio ufficiale nella regione mediorientale che si concluderà il 24 agosto, ha incontrato martedì l’omologo palestinese Riad Malki nel corso della sua visita ufficiale nei Territori palestinesi. Durante l’incontro, Motegi ha ricordato il colloquio telefonico intercorso tra i due ministri lo scorso maggio, ed ha espresso l’intenzione di lavorare per il rafforzamento delle relazioni tra il Giappone e l’Autorità palestinese. Motegi ha ricordato che dallo scorso giugno Tokyo ha stanziato oltre 23 milioni di dollari in aiuti per la Palestina. L’incontro di ieri è coinciso con la firma di una nota per la concessione di ulteriori 3,7 milioni di dollari tramite il Programma di assistenza alimentare dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa). Il ministro giapponese ha assicurato che Tokyo continuerà ad assumere un ruolo attivo nell’assistenza ai palestinesi, incluse le opere di ricostruzione di Gaza e il contrasto della pandemia di Covid-19. Motegi ha infine riaffermato il sostegno del Giappone ad una soluzione a due Stati alla questione Israelo-Palestinese. (Git)