Brasile: ministro Economia, ridurre tariffe import Mercosur per abbassare inflazione (2)

- Il ministro non ha risparmiato critiche al Mercosur che, secondo lui "non soddisfa più le aspettative che esistevano quando è stato creato 30 anni fa e ha perso importanza rispetto ad altri partner internazionali". Questo principalmente per due motivi: la Tariffa esterna comune (Tec) troppo alta e l'impossibilità di uno dei paesi del blocco di negoziare accordi commerciali separatamente dagli altri soci. "Il Brasile non può essere prigioniero di negoziati ideologici, che ritardano il progresso brasiliano. Siamo liberaldemocratici, vogliamo integrarci, ma non siamo stupidi, per questo vogliamo anche preservare il nostro parco industriale produttivo", ha affermato il ministro. "Il Mercosur sta diventando irrilevante per il Brasile. L'Argentina non ha bisogno di partecipare, se non può in questo momento", ha detto il ministro dell'Economia. (segue) (Brb)