Brasile: ministro Economia, ridurre tariffe import Mercosur per abbassare inflazione (3)

- Guedes ha evidenziato che, mentre la tariffa media del Mercosur è compresa tra il 13 e il 14 per cento, nel resto del mondo l'aliquota è compresa tra il 4 e il 5 per cento. Per il ministro dell'Economia brasiliano una soluzione per il Mercosur sarebbe trasformare il blocco in un'area di libero scambio. "Oggi è un'unione doganale detenuta insieme dalla Tec". "Se fossimo un'area di libero scambio, il Brasile potrebbe negoziare, anche l'Uruguay. Ma saremmo ancora fratelli, tutti insieme. Oggi siamo prigionieri di un'alleanza che non può concretizzarsi. Il Brasile è "troppo grande per essere intrappolato in una gabbia. O ci modernizziamo, o il Brasile romperà la gabbia", ha detto. (Brb)