Giappone-Cina: tariffe anti-dumping sull'acciaio, Tokyo chiede intervento dell'Omc

- Il governo del Giappone ha chiesto la convocazione di un gruppo di esperti in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) per discutere le tariffe anti-dumping imposte dalla Cina ai prodotti in acciaio esportati dal Giappone. Lo riferisce tramite una nota il ministero degli Esteri giapponese. Nel luglio 2019 Pechino ha imposto tariffe anti-dumping ai prodotti in acciaio inossidabile provenienti da Giappone, Corea del Sud, Indonesia e Unione europea. Nella nota, il ministero degli Esteri giapponese definisce i dazi "incompatibili con l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Gatt 1994) e con l'Accordo sull'applicazione dell'Articolo Vi del Gatt 1994 (Accordo anti-dumping dell'Omc); in particolare, Tokyo contesta al governo cinese irregolarità nelle procedure di indagine e determinazione delle supposte pratiche di dumping. Nella nota, il ministero ricorda anche di aver sollecitato la rimozione dei dazi in più occasioni nell'ambito di confronti bilaterali con la Cina. Il Giappone ha chiesto consultazioni con la Cina nel quadro degli accordi dell'Omc lo scorso 11 giugno 2021. (Git)