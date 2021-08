Siria: stampa governativa, raid aerei israeliani nei dintorni di Damasco e Homs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze aeree israeliane hanno effettuato questa notte raid aerei missilistici contro obiettivi situati nei dintorni delle città di Damasco e Homs, in Siria. Lo riferisce l’agenzia di stampa siriana “Sana” citando una fonte militare, secondo cui “verso le 23:03 di ieri sera Israele ha compiuto un’aggressione aerea con raffiche di missili dall'area a sud-est di Beirut, prendendo di mira posizioni nei dintorni della città di Damasco e della città di Homs”. Le difese aeree del governo hanno risposto al lancio di missili e abbattuto “la maggior parte di essi”, secondo la fonte. Le forze di difesa israeliane (Idf) non hanno commentato né confermato la notizia, secondo quanto riferiscono i media dello Stato ebraico. L’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, ha detto che i raid hanno preso di mira siti militari e depositi di armi appartenenti al partito sciita libanese Hezbollah. Nelle scorse ore, la ministra della Difesa e degli Esteri uscente del Libano, Zeina Akar, ha protestato presso le Nazioni Unite per la “patente violazione dello spazio aereo a bassa altitudine” da parte di caccia israeliani diretti verso il territorio siriano. (Res)