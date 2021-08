Usa: proteste di luglio, sanzioni contro tre funzionari del governo di Cuba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le manifestazioni, convocate tramite social, avevano sorpreso per la velocità con cui si erano replicate e per l’inedita portata della partecipazione. Proteste nate soprattutto dall’emergenza della situazione pandemica, con l’aumento della pressione sull’accoglienza ospedaliera e la crescente carenza di cibo e medicinali. Le prime piazze a riempirsi sono state quelle di San Antonio de los Banos, piccola cittadina a sud della capitale l'Avana, e si sono presto diffuse in molte zone del Paese. Prive emerse in modo abbastanza spontaneo e senza una "guida", le proteste hanno tradotto il senso di diffusa insoddisfazione del Paese. Segno della profondità della crisi, avverte infine uno degli osservatori, è stata la manifestazione registrata a Santiago de Cuba, la città tradizionalmente meno ostile al governo e dove è più difficile vedere persone in strada. Le varie organizzazioni umanitarie hanno denunciato arresti di centinaia di persone e la morte di almeno cinque attivisti. Il governo ha censito un solo decesso. (Nys)