Afghanistan: “Deutsche Welle”, talebani hanno ucciso il familiare di un nostro giornalista

- I talebani hanno ucciso un parente di un giornalista dell’emittente radiofonica tedesca “Deutsche Welle”. È quanto riferito dalla stessa emittente, secondo cui i combattenti erano alla ricerca del giornalista, che ora lavora in Germania, e non trovandolo durante delle perquisizioni casa per casa avrebbero ucciso un suo familiare e ne avrebbero ferito gravemente un’altra. Secondo quanto riferito dal direttore di “Deutsche Welle”, Peter Limbourg, gli altri parenti dell’uomo sono riusciti a scappare e sarebbero tutt’ora in fuga. Limbourg ha espresso una forte condanna e ha invitato il governo tedesco ad agire. "L'uccisione di un parente stretto di uno dei nostri redattori ieri da parte dei talebani è un fatto inconcepibilmente tragico e testimonia il grave pericolo in cui si trovano tutti i nostri dipendenti e le loro famiglie in Afghanistan", ha detto Limbourg. È evidente che i talebani stanno già effettuando perquisizioni organizzate nei confronti di giornalisti, sia a Kabul che nelle province. Il tempo sta per scadere!", ha detto il direttore della radio tedesca. (segue) (Geb)