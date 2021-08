Afghanistan: “Deutsche Welle”, talebani hanno ucciso il familiare di un nostro giornalista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito, i talebani hanno fatto irruzione nelle case di almeno tre giornalisti di “Deutsche Welle”. Fonti del governo precedentemente in carica, ritengono che Nematullah Hemat, che lavora per l’emittente televisiva privata “Ghargasht Tv” sia stato rapito dai talebani, mentre Toofan Omar, direttore della stazione radio privata “Paktia Ghag”, sarebbero stato preso di mira e ucciso da combattenti talebani. Due uomini, anch'essi presumibilmente talebani, il 2 agosto scorso hanno sparato e ucciso in strada il traduttore Amdadullah Hamdard, un collaboratore del quotidiano tedesco “Die Zeit”, nella città orientale dell'Afghanistan di Jalalabad. Circa un mese fa, il fotografo indiano di fama mondiale danese e vincitore del Premio Pulitzer Danish Siddiqui è morto a Kandahar, presumibilmente ucciso da militanti talebani. Di conseguenza, “Deutsche Welle” ha aderito all'Associazione federale degli editori di giornali tedeschi (Bdzv), che comprende “Die Zeit”, “Der Spiegel”, “Deutschlandradio”, “Dpa”, Reporter senza frontiere, “Stern”, “Sueddeutsche Zeitung, “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, “Taz”, “Rtl” e “N-tv” nella pubblicazione di una lettera aperta che invita il governo tedesco a istituire un programma di visti di emergenza per i loro collaboratori afgani. (Geb)