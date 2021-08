Sardegna: una petizione online contro green pass nei siti archeologici all'aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.300 le persone che in una settimana hanno firmato la petizione online per dire no al green pass per accedere ai siti archeologici all'aperto rivolta al al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma anche al presidente del Consiglio Mario Draghi, ai ministro della Salute e dei Beni culturali e al presidente della Regione Christian Solinas. L'iniziativa è dell'Archeotur che gestisce il parco archeologico di Santa Cristina, nell'oristanese. "Il nostro sito archeologico nel 2019 ha superato 50.000 visitatori, in media 140 persone al giorno. Numeri gestibili in assoluta normalità in un parco di svariati ettari – scrive sui social network Massimo Muscas, presidente dell'Archeotur -. Il Green Pass non ha senso in un contesto all'aperto dove gli ingressi sono contingentati, si usa la mascherina, ci sono 11-12 visite guidate al giorno. Non ha senso che al bar del parco si possa entrare, sedersi al tavolo all'aperto senza green pass e non accedere ad un'area vasta non avendolo. Per noi diventa una perdita economica". Tra il primo luglio e il 18 agosto 2019 si sono registrate nel sito si sono registrate 12.068 presenze, contro le 9.325 dello stesso periodo del 2020. "Ma ogni giorno – conclude Muscas - siamo costretti a non far accedere 40-50 persone sprovviste di Green Pass". Per aderire alla petizione ci si può collegare al sito www.chang.org/pozzosantacristina. (Rsc)