Francia-Usa: Macron a colloquio con Biden, serve coordinamento su Afghanistan

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha parlato ieri sera con l’omologo statunitense, Joe Biden, sulla situazione in Afghanistan. Come riferisce l’Eliseo, Macron ha sottolineato l'assoluta necessità di garantire un coordinamento rapido e concreto tra gli alleati sul campo, per consentire l'evacuazione dei nostri connazionali, delle donne e degli uomini afgani che hanno lavorato per gli alleati, nonché di coloro che sono in pericolo. Il capo dello Stato francese ha sottolineato all’omologo la responsabilità morale che spetta collettivamente agli afgani che hanno bisogno della nostra protezione e che condividono i nostri valori. Non possiamo abbandonarli. I due presidenti hanno convenuto di intensificare nei prossimi giorni la loro azione comune in materia umanitaria, politica e antiterrorismo, in particolare nell'ambito del G7. Questo tema è considerato un'urgenza assoluta ed è una responsabilità collettiva per la quale il presidente degli Stati Uniti ha assicurato il suo sostegno a Macron. (Frp)