Giappone: guasti di sistema agli sportelli di Mizuho Bank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numerose filiali della banca Mizuho Bank sull’intero territorio giapponese hanno sperimentato guasti di sistema nella mattinata di oggi, con la conseguente impossibilità per i correntisti di effettuare transazioni quali depositi, prelievi e trasferimenti di fondi. Lo ha annunciato la banca, che nei mesi scorsi si è già resa protagonista di casi analoghi. Mizuho Trust & Banking Co. Ha sperimentato simili problemi sistemici, che però non hanno interessato l’Internet banking e gli sportelli automatici. Nelle due settimane successive al 28 febbraio scorso la rete di filiali di Mizuho in Giappone ha subito ben quattro guasti sistemici che hanno causato la sospensione del servizio di circa 4.300 sportelli automatici della banca – circa l’80 per cento del totale – e il blocco al loro interno di oltre 5mila bancomat e libretti bancari. (Git)