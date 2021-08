Afghanistan: G7 rivolge appello al ritiro immediato dei cittadini stranieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab ha dichiarato a margine della riunione che i talebani devono garantire che l'Afghanistan non diventi il rifugio per le minacce terroristiche contro la sicurezza internazionale. I sette ministri degli Esteri hanno confermato un impegno per "l'urgente necessità della cessazione della violenza", il rispetto dei diritti umani, insieme a negoziati "inclusivi" sul futuro del Paese e la necessità di rispettare il diritto umanitario internazionale. Raab ha dichiarato: "I ministri del G7 hanno sottolineato l'importanza che i talebani mantengano i loro impegni per garantire la protezione dei civili e sono profondamente preoccupati per le notizie di rappresaglie violente in alcune parti dell'Afghanistan. Il G7 sta continuando gli sforzi per fare tutto il possibile per evacuare le persone vulnerabili dall'aeroporto di Kabul e invita tutte le parti a continuare a facilitarlo". I sette Paesi hanno concordato che "i talebani devono garantire che l'Afghanistan non diventi il rifugio di una minaccia terroristica alla sicurezza internazionale", si legge inoltre nel comunicato. "I ministri del G7 invitano la comunità internazionale a riunirsi con una missione condivisa per prevenire l'escalation della crisi in Afghanistan", conclude la nota. (segue) (Nys)