Giappone: l’imperatore Naruhito presenzierà alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi

- L’imperatore del Giappone Naruhito sarà presente alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi, in programma allo Stadio nazionale di Tokyo il 24 agosto. Lo ha comunicato tramite una nota ufficiale l’Agenzia della Casa imperiale. Naruhito è patrono onorario dei Giochi di Tokyo, e come per le Olimpiadi concluse all’inizio di agosto, proclamerà la prossima settimana l’apertura formale dell’evento. L’imperatrice Masako non presenzierà alla cerimonia in considerazione delle misure tese a ridurre il più possibile la presenza fisica di spettatori, alla luce della pandemia di Covid-19. (segue) (Git)