Usa: superato lo stallo legislativo nel Texas, verso approvazione riforma elettorale

- La riforma del sistema elettorale del Texas ha compiuto un ulteriore passo verso l’approvazione dopo il ritorno ad Austin di alcuni dei deputati democratici che il mese scorso erano volati a Washington proprio per bloccare la modifica delle norme elettorali. Nella serata di ieri, 19 agosto, la Camera bassa del Congresso statale texano ha conseguito per un soffio il quorum di 99 membri, ponendo ufficialmente fine ad uno stallo dei lavori parlamentari durato circa un mese. Per il momento solo tre deputati democratici hanno fatto rientro nel Texas; per superare il quorum, nella giornata di ieri, si è dovuto presentare alla Camera anche il deputato repubblicano Steve Allison, che ha votato in una stanza isolata il giorno dopo essere risultato positivo alla Covid-19. L’intero gruppo parlamentare democratico del Texas – circa 50 deputati – è fuggito a Washington il mese scorso come misura estrema di opposizione alla riforma elettorale voluta dai Repubblicani, che introduce rigorose misure di verifica dell’identità degli elettori e limita le modalità di voto postale e per corrispondenza. Nelle scorse settimane il presidente della Camera texana, Dade Phelan, ha minacciato di ordinare l’arresto dei deputati democratici al loro rientro nello Stato, una misura prevista dall’ordinamento statale e cui la Corte Suprema texana ha dato il via libera in linea di principio questa settimana. (Nys)