Giappone: Fukushima, firmato accordo con l’Aiea su scarico acqua decontaminata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone punta ad affidare alle fonti rinnovabili dal 36 al 38 per cento dell'energia generata nel Paese entro il 2030. Lo afferma la bozza del nuovo piano energetico pubblicata dal ministero dell'Economia, del commercio e dell'industria giapponese lo scorso 21 luglio. Nel frattempo, però, Tokyo fatica a tenere il passo delle altre economie avanzate sul fronte della riduzione delle emissioni inquinanti. L'obiettivo, presentato dal ministero a un comitato consultivo per l'energia, comporta un significativo incremento delle rinnovabili nel mix energetico nazionale rispetto all'obiettivo del 22-24 per cento che il Giappone si era dato nel 2018. Lo scorso anno fiscale le fonti rinnovabili hanno contribuito per circa il 20 per cento alla generazione di energia nel Paese. Il ministero dell'Economia punta ad ottenere entro ottobre l'approvazione del nuovo piano, che conferma invece la percentuale assegnata al nucleare: dal 20 al 22 per cento. Nel 2019 il carbone ha rappresentato il 32 per cento del mix energetico giapponese, complice l'arresto di gran parte del comparto nucleare civile seguito al disastro di Fukushima. Il piano del ministero dell'Economia punta a ridurre la percentuale dell'energia generata dal carbone al 19 per cento entro il 2030. Secondo le stime del ministero, nel 2030 generare 1 chilowatt di energia elettrica nel Paese comporterà emissioni medie di 0,26 chilogrammi di anidride carbonica, rispetto agli 0,45 chilogrammi del 2018. (Git)