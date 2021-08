Sud-est asiatico: al via domenica la visita della vicepresidente Usa Harris

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, visiterà Singapore e Vietnam a partire dal prossimo fine settimana, per colloqui coi leader di quei Paesi in merito a questioni economiche e di sicurezza, e per un confronto in merito agli sforzi per il contenimento della pandemia di Covid-19. Il viaggio di Harris nel Sud-est asiatico coincide con un momento di forte difficoltà per l’amministrazione del presidente Usa Joe Biden, a seguito del ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan, fulmineamente riconquistato dai talebani. Harris arriverà a Singapore domenica 22 agosto, e farà visita al Vietnam da martedì 24 agosto. La visita di Harris ribadisce la centralità geopolitica attribuita dall’amministrazione Biden all’Indo-Pacifico: negli ultimi mesi Washington ha già inviato in visita ufficiale nella regione altri funzionari di alto livello, inclusi il segretario della Difesa, Lloyd Austin, e la vice segretaria di Stato Wendy Sherman. Singapore e Vietnam, in particolare, rivestono per gli Stati Uniti una posizione di centralità economica nel contesto dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Alla luce della crisi in atto in Afghanistan, la visita di Harris potrà anche servire a fornire rassicurazioni ai partner asiatici riguardo la determinazione degli Stati Uniti a tener fede ai loro impegni nel campo della difesa. (segue) (Nys)