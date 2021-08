Imprese: Samsung riguadagna il primato mondiale delle vendite di chip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Samsung Electronics Co. ha riguadagnato il primo posto mondiale per volume di vendite di semiconduttori nel secondo trimestre 2021, superando la rivale statunitense Intel Corp. per la prima volta da quasi tre anni a questa parte grazie alle vendite di chip di memoria. E' quanto attesta un rapporto pubblicato dalla società di ricerca Ic Insights nella giornata di oggi, 20 agosto. Tra aprile e giugno scorsi il colosso sudcoreano dell'elettronica ha ricavato dalle vendite di semiconduttori un fatturato di 20,29 miliardi di dollari, un incremento del 19 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. Samsung ha ricavato anche 19,23 miliardi di dollari dalle vendite di circuiti integrati, e 1,03 miliardi di dollari da optoelettronica e dai sensori. (Git)