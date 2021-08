Usa: Covid, in un solo giorno risultati positivi tre senatori vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre senatori statunitensi hanno annunciato nel giro di 24 ore di essere risultati positivi al coronavirus, nonostante fossero stati completamente vaccinati. Lo scrive la stampa Usa. I senatori Roger Wicker, Angus King e John Hickenlooper hanno dichiarato di essere risultati positivi a poche ore di distanza l’uno dall’altro. I legislatori della camera alta del Congresso si trovano in questi giorni nei loro Stati d'origine per le vacanze e per circa una settimana e non dovrebbero tornare a Washington Dc. Hickenlooper è stato l'ultimo ad annunciare di essere risultato positivo dopo aver manifestato sintomi lievi. "Mi sento molto meglio e continuerò a isolarmi sotto la direzione del medico curante del Congresso", ha detto il senatore.(Nys)