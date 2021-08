Afghanistan: G7 concorda su giudicare talebani per loro azioni, non parole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di stato Usa, Antony Blinken, ha interloquito oggi con i ministri degli Esteri del G7 di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone e Regno Unito e con l'Alto rappresentante dell'Unione europea Josepp Borrell per discutere della situazione in Afghanistan. In una nota del dipartimento di Stato si legge che tutti i leader hanno sottolineato l'imperativo di un passaggio sicuro per coloro che desiderano lasciare l'Afghanistan e la necessità di una risoluzione politica inclusiva che protegga i diritti umani fondamentali di tutti gli afgani. I leader hanno convenuto che il rapporto della comunità internazionale con i talebani dipenderà dalle loro azioni, non dalle loro parole. Le parti hanno anche scambiato opinioni su antiterrorismo, sforzi umanitari e flussi di rifugiati, concordando di rimanere in stretto contatto su tutti i fronti. Blinken ha ringraziato le sue controparti per il loro fermo impegno a sostenere il popolo afghano.(Nys)