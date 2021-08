Argentina-Regno Unito: ritrovati resti di altri cinque caduti argentini della guerra delle Falkland (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda tappa del progetto di identificazione è iniziata il 16 agosto e, si legge in una nota del Cicr, "consiste nell'esumazione dei resti di soldati nel lotto denominato C.1.10 del cimitero di Darwin", nell'isola principale dell'arcipelago dell'Atlantico del Sud. La squadra di forensi della Croce rossa esaminerà a partire da venerdì anche la zona di "Caleta Trullo/Teal Inlet" per determinare l'eventuale presenza di una tomba con resti di soldati argentini. "Il nostro obiettivo principale è che i familiari di questi soldati possano piangere i loro morti con dignità", ha affermato il capo del progetto Pph2, Laurent Corbaz. La missione della Cicr rappresenta il proseguimento del piano Pph1 eseguito tra giugno ed agosto del 2017, e che portò all'identificazione dei resti di 115 dei 122 soldati presuntamente sepolti nel cimitero di Darwin. In totale le forze armate argentine hanno perso 650 soldati in combattimento durante l'invasione delle Falkland del 1982 ordinata dal generale Leopoldo Galtieri. (segue) (Abu)